Між Сімферополем і Севастополем запустять комфортну електричку

Придніпровська залізниця запустить новий електропоїзд підвищеної комфортності на напрямку Сімферополь-Севастополь із 21 жовтня, повідомив прес-центр відомства.

Електричка виробництва «Луганськтепловоз».

За даними прес-центру, також на даному напрямку буде замінено три пасажирські електропоїзди на капітально відремонтовані.

30 вересня почато поступове відновлення руху приміських електропоїздів між Сімферополем і Севастополем, скорочене через проведення модернізації залізничної інфраструктури.

З червня між Сімферополем і Севастополем курсували дві пари електропоїздів із семи пар, вказаних у розкладі.

У зв`язку з прискоренням руху на цій залізничній ділянці розклад руху приміських поїздів буде відкореговано. Після остаточної модернізації колії електрички зможуть подолати відстань між Сімферополем і Севастополем за 1 годину 40 хвилин замість 2 годин 20 хвилин.