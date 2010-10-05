Лукашенко вважає недоцільним рішення Росії про розвиток ЧФ у Криму

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає недоцільним рішення Росії про розвиток Чорноморського флоту в Криму.

”Пам`ятаєте, ви підписали угоду про Чорноморський флот? Не знаю, потрібен він там вам, не потрібен... Проти кого ви там збираєтеся воювати? Кому протидіяти? Розвивали б, може, флот на Тихому океані, в Атлантиці... А в Чорному морі? Господь з вами, підписали. Стільки радості! І тут же докір. А дивіться, білоруси, як треба домовлятися”, - сказав ЛУКАШЕНКО на прес-конференції для російських журналістів, стенограма якої розміщена на офіційному сайті президента Білорусі.

Він нагадав, що на території Білорусі на безплатній основі існують дві білорусько-російські військові бази.

”Я МЕДВЕДЄВУ нагадав: ти ж головнокомандуючий. Ти маєш знати, що у тебе тут дві могутні бази, які кожну годину, щодня працюють. Одна з них про раннє попередження про ракетний напад у Брестській області. Друга, яка веде в Атлантиці всі ваші підводні човни, зокрема ядерні, здійснює зв`язок. Скільки ви платите нам? Нуль! А там скільки заплатили? 40 млрд. доларів? Ми не просимо у вас грошей. Ми хочемо, щоб до нас по-людськи ставилися. А в економіці людські відносини - коли суб`єкти господарювання працюють. На ринку спільному конкурують, а на зовнішніх ринках як союзники і партнери разом просувають свою продукцію”, - сказав він.