4 автівки згоріли в Севастополі

Чотири автомобілі горіли в Севастополі в ніч з 3 на 4 жовтня, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.

У МНС про пожежу повідомили мешканці будинку, поблизу якого сталася пожежа. Всі машини були розташовані близько одна до одної.

Автомобіль Mercedes Sprinter 212D і ВАЗ-2102 згоріли повністю, у автомобіля Dawoo Lanos обгоріли багажник, заднє крило і двері. У машини Fiat Croma зажеврів салон, співробітники МНС вчасно згасили пожежу, і автівка сильно не пошкоджена.

Причина пожежі встановлюється, справу передано до міліції.