Даішник влетів в паркан і загинув в Криму (фото)
12:00, 06 жовтня 2010Крым
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Аварія сталася вночі
Співробітник Державтоінспекції загинув в результаті наїзду автомобіля на паркан в Криму, повідомила прес-служба ДАІ.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня о 2 годині в Первомайському районі.
30-річний житель кримського селища Первомайське не впорався з управлінням машини, «Мітсубіси Аутлендер» виїхав за межі проїжджої частини і врізався в кам`яну огорожу.
Інспектор загинув на місці аварії.
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