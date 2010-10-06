Даішник влетів в паркан і загинув в Криму (фото)

12:00, 06 жовтня 2010
Крым
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Аварія сталася вночі

Співробітник Державтоінспекції загинув в результаті наїзду автомобіля на паркан в Криму, повідомила прес-служба ДАІ. 

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня о 2 годині в Первомайському районі. 

30-річний житель кримського селища Первомайське не впорався з управлінням машини, «Мітсубіси Аутлендер» виїхав за межі проїжджої частини і врізався в кам`яну огорожу. 

Інспектор загинув на місці аварії.

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