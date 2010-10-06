Даішник влетів в паркан і загинув в Криму (фото)

Співробітник Державтоінспекції загинув в результаті наїзду автомобіля на паркан в Криму, повідомила прес-служба ДАІ.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня о 2 годині в Первомайському районі.

30-річний житель кримського селища Первомайське не впорався з управлінням машини, «Мітсубіси Аутлендер» виїхав за межі проїжджої частини і врізався в кам`яну огорожу.

Інспектор загинув на місці аварії.