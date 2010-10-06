Виробників фальсифікованого "Калгона" судитимуть в Криму

Прокуратура передала до суду кримінальну справу за звинуваченням трьох членів злочинної групи, які організували в Криму виробництво фальсифікованого засобу для пом`якшення води відомої марки, в незаконному використанні фірмового знаку.

Фальсифікатори змішували соду і сіль в підпільних цехах у Сімферопольському районі з 2009 року по квітень 2010 року і розфасовували суміш в упаковки відомого засобу.

Підроблена побутова хімія продавалася в Криму і за його межами.

«Діяльність «хіміків», в якій було задіяно більше двох десятків чоловік, завдала більш як 800 тис. грн. збитків», - говориться у прес-релізі прес-служби кримської прокуратури.