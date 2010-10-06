Кабмін пропонує регіонам почати топити достроково

Кабінет міністрів доручив місцевим адміністраціям невідкладно розпочати опалювальний сезон в Україні через різке зменшення температури, повідомила прес-служба першого віце-прем‘єр-міністра Андрія КЛЮЄВА.

КЛЮЄВ доручив голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також мінжитлокомунгоспу, мінпаливенерго, мінрегіонбуду, міністерству освіти та науки, міністерству охорони здоров‘я та команії «Нафтогаз України» розпочати опалювальний сезон у житловому фонді і, в першу чергу, на об‘єктах соціальної сфери - дитячих садках, школах і закладах охорони здоров‘я.