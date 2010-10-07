МНС попереджає про шквалистий вітер у Криму

Шквалистий вітер швидкістю до 30 метрів в секунду очікується в найближчі два дні, п`ятницю і суботу, в Криму, у зв`язку з цим в регіоні оголошено штормове попередження, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

«7-9 жовтня очікується північно-східний вітер 15-20 м/с, 8-9 жовтня - місцями 25-30 м/с», - говориться в прес-релізі.

Рятувальники також повідомили, що в четвер вранці в степових і предгірних районах півострова від 2 градусів морозу до 0 градусів.