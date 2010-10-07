Севастопольці побачуть "Ассу-2"

Демонстрацією фільму російського режисера Юрія ГРИМОВА «На дотик» відкрився VІ Севастопольський міжнародний кінофестиваль.

У програмі фестивалю нові ігрові фільми, документальне та анімаційне кіно. Глядачам будуть представлені картини українських і російських режисерів, зокрема, «Анна Кареніна» і «2АССА2» Сергія СОЛОВЙОВА, нові роботи Андрія ПРОШКІНА «Апельсиновий сік» і Юсупа РАЗИКОВА «Гастарбайтер», картина «Щастя моє» Сергія ЛОЗНИЦІ, яка представляла в нинішньому році Україну на Каннському фестивалі, а також українсько-французький фільм «Шантрапа», знятий Отаром ІОСЕЛІАНІ, роботи дебютантів.

Кінопокази пройдуть у кінотеатрах «Перемога» і «Москва», а також у кинопавільйоні на Історичному бульварі. Вхід на кіносеанси безплатний.

Організатори фестивалю на церемонії відкриття заявили, що його метою є популяризація кращих досягнень сучасного кінематографа, зміцнення творчих зв`язків між кінематографістами України і Росії, підтримка молодих талантів.

Фестиваль складається з кількох програм. Це, зокрема, програма «Ніч молодого кіно на Історичному бульварі», - фільми кінематографістів-початківців України і Росії. Програма «Кіно за партою» - нова дитяча програма, організована спільно з найбільшою севастопольською школою №22 (для 500 школярів вже був організований перегляд фільму «Стрілка і Білка»). Кінопрограма «Севастополь назавжди» включить фільми, зняті севастопольцями про своє місто. Крім того, в рамках фестивалю пройде конкурс короткометражних любительських фільмів «Місто біля моря» (його підсумки будуть підбиті 9 жовтня).

Оцінювати фільми фестивальної програми традиційно буде народне журі, що є однією з відмінних рис севастопольського кінофестивалю.

Фестиваль проходить за підтримки адміністрації і міськради Севастополя, Мінкультури і туризму України, Мінкультури РФ, Союзів кінематографістів України і Росії.

Участь у заходах фестивалю візьмуть російські режисери Сергій СОЛОВЙОВ і Станіслав ГОВОРУХІН.