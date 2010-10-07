Росія хоче автобан Москва-Крим

Росія та Україна планують спільними зусиллями побудувати швидкісний автобан "Москва-Харків-Сімферополь", заявив голова Харківської обласної держадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його словами, можливість реалізації проекту було обговорено під час першого українсько-російського міжрегіонального економічного форуму, який відбувся в місті Геленджик (РФ) за участю президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

"Росіяни висловили бажання, щоб вони від Москви до Харкова побудували такий автобан, а Україна, в свою чергу, завершила будівництво від Дніпропетровської області до Сімферополя", - сказав ДОБКІН, якого цитує прес-служба адміністрації.

"Як альтернатива висловлювалася можливість запуску швидкісного потягу "Москва-Харків-Сімферополь", - додав губернатор.