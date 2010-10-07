Артснаряд ледь не вибухнув на конвеєрі заводу в Севастополі
14:55, 07 жовтня 2010Крым
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Відгомін війни
20-кілограмовий осколково-фугасний артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни потрапив на конвеєр підприємства "Балаклавське рудоуправління" в Севастополі та міг вибухнути у будь-який момент, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.
Рятувальники вважають, що снаряд міг потрапити на конвеєр, що подає породу на дрібне дроблення ґрунту, разом з щебенем.
Працівник заводу помітив вибухонебезпечний предмет, зупинив транспортну стрічку та повідомив про снаряд в МНС.
Шість піротехніків знешкоджували боєприпас протягом двох годин.
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