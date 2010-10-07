Шампанське подорожчає на 30%

Українські вина і шампанське найближчими місяцями подорожчають на третину, розповів в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» генеральний директор української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості «Укрвинпром» Олександр МАЦКО.

Причина зростання цін - низький врожай винограду. Цієї осені, пояснив МАЦКО, в Україні зберуть лише близько 250-270 тис. тонн винограду - на 35% менше, порівняно з 2009 роком, коли його валовий збір склав 415 тис. тонн.

За прогнозами експерта, через це ціни на якісні виноматеріали злетять вгору на 40-100% - до 45-55 грн./дал на виноматеріали для виробництва ординарних вин і до 60-70 грн./дал - для шампанського і марочних вин. (Минулого року виноматеріали реалізовувалися по 36-38 грн./дал.)

Перекрити нестачу якісних виноматеріалів винороби спробують за рахунок нарощування імпорту (сировина з країн Латинської Америки і Нового Світу навіть з урахуванням транспортних витрат дешевша за вітчизняну) і збільшення виробництва фальсифікату, вважає МАЦКО.

«Зараз мінімум 50% виноробної продукції, що випускається в Україні, - це фальсифікат, який не відповідає чинним стандартам і нормативам. Думаю, що його обсяги в сезоні 2010/2011 істотно збільшаться», - пояснив експерт.