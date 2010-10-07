Прожитковий мінімум має бути 2 тисячі гривень - профспілки

Прожитковий мінімум в Україні, за підрахунками профспілок, зараз має бути близько 2 тисяч гривень.

«Тоді можна було б говорити про більш-менш нормальний соціальний рівень і про більш-менш нормальний підхід до формування оплати праці і всіх соціальних складових», - заявив голова федерації профспілок України Василь ХАРА.

Згідно з держбюджетом-2010, з 1 жовтня рівень прожиткового мінімуму в Україні збільшено на 18 грн. - до 861 грн.

За словами ХАРИ, в країні сьогодні немає політики формування оплати праці.

«Якщо узяти попередній уряд плюс сьогодні, то фактично міністерство праці не виконувало свої функції, не було локомотивом вирівнювання заробітної плати, формування політики заробітної плати», - відзначив голова ФПУ.