Прокуратура затримала мера Алушти

Правоохоронні органи Криму затримали мера Алушти Володимира ЩЕРБИНУ за підозрою у перевищенні службових повноважень.

«Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 365 Кримінального кодексу України за фактом перевищення службових повноважень Алуштинським міським головою. Він підозрюється у тому, що дав незаконну вказівку підлеглому про доповнення рішення сесії пунктом, який не виносився на обговорення депутатів і на голосування», - зазначається у прес-релізі прокуратури Криму.

Ведеться слідство.

Минулого тижня правоохоронці затримали мерів Алупки і курортного селища Лівадія.

Партії «Союз» і КПУ розцінюють це як політичне переслідування напередодні місцевих виборів.