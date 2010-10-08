Суд арештував мера Алупки

Суд ухвалив рішення взяти під варту мера Алупки Андрія ХАРИТОНОВА, затриманого правоохоронцями наприкінці вересня за підозрою у незаконній передачі в приватну власність шести земельних ділянок загальною площею 0,06 га, що знаходяться в користуванні санаторію імені Боброва.

«Київський райсуд Сімферополя голові Алупкінської міської ради, головному архітектору Алупки і землевпоряднику міськради обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту», - зазначається у прес-релізі прокуратури Криму.

Урядовців затримали за порушеною у квітні справою за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.