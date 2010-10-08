12 осіб йдуть у мери Сімферополя

12 кандидатів, з яких четверо тимчасово ніде не працюють, претендують на посаду мера Сімферополя, йдеться в документі сімферопольської міської територіальної виборчої комісії, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Тимчасово непрацюючих Володимира БАЖЕНОВА, Льва МИРИМСЬКОГО, Андрія ВЕРБУ і Леоніда ГРИГОР’ЄВА висунули на посаду міського голови Комуністична партія, партія «Союз», Партія нового покоління України і «Єдиний центр» відповідно.

Партія регіонів висунула голову комісії Верховної ради Криму з промисловості, будівництва і ПЕК Віктора АГЄЄВА, Народний рух України - голову комісії з міжнаціональних відносин Ремзі ІЛЬЯСОВА, «Русское единство» - заступника голови партії Дмитра ПОЛОНСЬКОГО.

Також стали кандидатами працівник житлово-комунальної сфери Андрій КУЧЕРЯВИЙ (від Партії захисників Вітчизни), директор фірми «Бренд-РА» Олександр ВОСТРУЄВ (від партії «Народна влада»), журналіст кримського тижневика Марія КІРПІЧЕНКО (від партії «Реформи і порядок»), вчитель німецької мови Марина СУХОРЕБРА (Партія промисловців і підприємців України) і юрист Жан ЗАПРУТА (партія «Родина»).

Нинішній мер Сімферополя, «регіонал» Геннадій БАБЕНКО не братиме участі у виборах міського голови. «Антирейтинг у нього близько 60%», - сказав наприкінці серпня лідер кримської організації ПР Василь ДЖАРТИ.

Партія регіонів висунула БАБЕНКА кандидатом у депутати кримського парламенту по одному з мажоритарних округів Сімферополя.