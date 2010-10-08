У Криму завели вже четверту справу на мера - цього разу Гурзуфа

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу щодо мера південнобережного курортного селища Гурзуф за підозрою в незаконному виділенні землі комерційній структурі.

«Гурзуфський селищний голова під виглядом зберігання плавзасобів виділив комерційній структурі дві земельні ділянки площею 1,3 гектара, на яких фактично будується житловий комплекс площею 65 тисяч квадратних метрів. Водночас ним необґрунтовано занижено орендну плату за користування цими ділянками», - йдеться в прес-релізі прокуратури.

За останні два тижні в Криму затримано мерів Алупки, селища Лівадія й Алушти.

Прокуратура закликає ЗМІ не пов`язувати «принципову позицію» правоохоронців автономії з виявлення й попередження злочинів у сфері земельних відносин у регіоні з місцевими виборами.