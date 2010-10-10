605 дітей усиновлено в Севастополі за 10 років

У Севастополі за останні 10 років усиновлено 605 дітей, 312 з них - громадянами України. На сьогодні в службах у справах дітей міста перебувають на обліку 642 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Більша частина з них - 445 - виховується в сім`ях опікунів і піклувальників.

Такі дані приведено під час «круглого столу» в Севастополі, на якому обговорено такі питання, як «таємниця усиновлення: за і проти»; чи є вік дитини перешкодою для його усиновлення; усиновлення дітей з патологією розвитку; чи необхідне навчання кандидатів в усиновлювачі.

Начальник служби у справах дітей міськдержадміністрації Людмила ГРИЦКО відзначила, що з кожним роком в Україні спостерігається зростання кількості громадян України, що прийняли в свою сім`ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування.

«За статистикою в Україні щодня народжується близько 1400 немовлят, близько 50 з них залишаються без батьківського тепла і материнської турботи, а усиновляють щодня 60. П`ять років тому в пологових будинках залишалося на 15-20 дітей більше, ніж усиновляли», - констатувала ГРИЦКО.

У Севастополі перший дитячий будинок сімейного типу було створено в 1991 році, перша прийомна сім`я - в 2003 році. За останні 8 років в місті було створено 33 прийомних сім`ї і 1 дитячий будинок сімейного типу. Сімейною формою виховання охоплено 51 дитину. На сьогодні в 26 прийомних сім`ях виховуються 34 дитини, 10 дітей - у двох дитячих будинках сімейного типу.