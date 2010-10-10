Процеси скорочення працівників в Севастополі уповільнилися в 2,5 раза

У Севастополі впродовж цього року спостерігалися позитивні тенденції стабілізації на ринку праці міста, зокрема, уповільнилися процеси скорочення працівників, повідомив перший заступник директора міського центру зайнятості Олександр ШАПІРО.

За його даними, з початку цього року звільнено з економічних причин (ліквідація, реорганізація підприємства, скорочення штату) 1 тис. 230 працівників, що в 2,5 раза менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Крім того, як повідомив ШАПІРО, за 9 місяців у місті створено 6,7 тис. робочих місць, що на 17,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

У січні-вересні 2010 року на підприємства, до установ і організації міста прийнято на роботу 13 тис. осіб. За сприяння центру зайнятості роботу отримали 1 тис. 239 громадян. Також за сприяння центру зайнятості укомплектовано кадрами 4,1 тис. вакансій, або понад 50% заявок роботодавців.