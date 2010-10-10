56,5% українців вважають, що в країні існує політцензура

22,3% українців вважають, що політична цензура в країні "існує", 34,2% - "скоріше існує", свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Протилежної думки дотримуються близько чверті опитаних ("не існує" - 7,6%, "скоріше не існує" - 19,1%). Решта опитаних не змогли дати відповіді на запитання.

Під час опитування респондентам було запропоновано оцінити рівень свободи слова за п’ятибальною шкалою, де оцінка "5" означає наявність необмеженої свободи слова, "1" - повну її відсутність. Середня оцінка склала 3,27 бали. Не змогли дати відповідь на запитання 7,1% опитаних.

Дослідження проведене з 30 вересня по 5 жовтня в усіх регіонах України. Опитано 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.