Судно з 13 моряками зазнало аварії біля Криму

Судно «Василий» із 13 моряками на борту, серед яких 10 росіян і 3 українця, зазнало аварії в ніч на понеділок біля узбережжя Керченського півострова Криму через шторм у Чорному морі, повідомив УНІАН телефоном співробітник кримського управління МНС.

Судно йшло під прапором Монголії з вантажем металу.

Воно подало сигнал «SOS» рано вранці.

На допомогу вийшли українські та російські судна, що знаходилися по сусідству.

Поки вдалося врятувати 9 моряків.