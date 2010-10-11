Судно з 13 моряками зазнало аварії біля Криму
11:12, 11 жовтня 2010Крым
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«Василий» подав сигнал SOS
Судно «Василий» із 13 моряками на борту, серед яких 10 росіян і 3 українця, зазнало аварії в ніч на понеділок біля узбережжя Керченського півострова Криму через шторм у Чорному морі, повідомив УНІАН телефоном співробітник кримського управління МНС.
Судно йшло під прапором Монголії з вантажем металу.
Воно подало сигнал «SOS» рано вранці.
На допомогу вийшли українські та російські судна, що знаходилися по сусідству.
Поки вдалося врятувати 9 моряків.
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