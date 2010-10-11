Один моряк з затонулого судна загинув

Один моряк затонулого біля берегів східного Криму судна «Василий» загинув, пошуки ще 3 тривають.

«Одного моряка знайдено мертвим, доля ще кількох невідома», - сказав по телефону УНІАН співробітник прес-служби кримського управління МНС.

За його даними, отримано дозвіл на виліт вертольота для пошуку з повітря зниклих у морі моряків.

Громадянство загиблого уточнюється.

Суховантаж, на борту якого перебували 10 росіян і 3 українців, затонув у територіальних водах України сьогодні рано вранці.

Судно «Василий» перевозило близько 3 тисяч тонн металобрухту. Воно йшло з Одеси до Грузії під прапором Монголії.

Врятовано 7 росіян і 2 українців.