Посадовці заводу в Керчі продали судно по запчастинах

Прокуратура Керчі порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами морського заводу, які торік розібрали судно, що належить державному підприємству, і продали його по запчастинах, завдавши управлінню морських шляхів збитків на суму майже 240 тис. грн.

Як повідомила прокуратура Криму, справу порушено за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

Тим часом, кримською транспортною прокуратурою завершено розслідування факту спричинення Керченському морському торговельному порту майже 200 тис. грн. збитків унаслідок незаконної діяльності працівників цього держпідприємства.

«Наприкінці минулого року працівники порту попалися на незаконному перевезенні дизпалива. За порушення митних правил держпідприємство втратило судно вартістю майже 200 тис.грн., яке було конфісковано за рішенням суду», - йдеться у прес-релізі.

Обвинувачення за ч. 3 ст. 365 КК пред`явлено в.о. капітана судна. Він постане перед судом за перевищення службових повноважень. Прокуратурою пред`явлено позов про відшкодування завданих порту збитків.