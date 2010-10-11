Біля Криму затонув суховантаж
19:00, 11 жовтня 2010Крым
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Один моряк загинув... Пошуки тривають...
Один моряк затонулого біля берегів східного Криму судна «Василий» загинув, пошуки ще 3 тривають, сказав по телефону співробітник прес-служби кримського управління МНС.
Не знайдені капітан судна і перший помічник - громадяни Росії, другий помічник - українець.
Суховантаж, на борту якого перебували 10 росіян і 3 українця, затонув у територіальних водах України у понеділок рано вранці. Судно «Василий» перевозило близько трьох тисяч тонн металобрухту. Воно йшло з Одеси до Грузії під прапором Монголії.
Врятовано 7 росіян і 2 українців. Загинув росіянин.
Пошук трьох моряків тимчасово припинений у морі через темноту, роботи по береговій смузі від мису Чауда до мису Такіль тривають.
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