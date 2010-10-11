Влада звинувачує секонд-хенд в отруйності

Секонд-хенд може бути небезпечний для здоров`я, оскільки містить формальдегіди, заявив глава Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ, посилаючись на дослідження інститутів мікробіології і вірусології, а також екогігієни і токсикології.

"В Україну цей товар поступає обробленим небезпечними формальдегідами. Вони негативно впливають на очі і дихальні шляхи, - розповів БРОДСЬКИЙ. - Це висновки експертизи і підсумки сертифікацій".

Глава Мінохоронздоров`я Зиновій МІТНИК повідомив, що перевірити кожну річ можливостей немає: "Перевіряються контейнери і вибірково деякі речі. Якби було щось серйозне, я б про це знав".

Токсикологи, що перевіряють секонд-хенд, розповіли, що небезпечні речовини в такому товарі дійсно є. "Але їх концентрація допустима для організму", - заявила столичний токсиколог Лариса ТРУНОВА.

"Ввезення секонд-хенду повинне жорстко контролюватися, а з 1 січня він, швидше за все, буде заборонений. Якщо це не вдасться, ми продовжимо боротьбу. Наприклад, після того, як приймуть новий Податковий кодекс, а шанси цього дуже великі, з січня торговці секонд-хендом не зможуть бути "единоподатківцями", що ускладнить їм бізнес", - додав БРОДСЬКИЙ.

Продавці секонд-хенду впевнені, що проти них ведеться кампанія. Одні збираються шукати нову роботу, інші - протестувати. "Про формальдегіди говорять неправду, - стверджує продавець курток на столичній "Шулявці" Дана Кулак. - Так просто хочуть "задавити" цей бізнес". "Багато товару приходить з Англії. Перед відправкою в Україну цей одяг дезинфікується спецгазом (бромистим метилом, який вбиває мікроби. - ред.), це загальноприйнята практика", - говорить інший продавець.

Сьогодні