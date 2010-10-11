Зниклих у морі до ранку шукатимуть на березі

Пошук трьох моряків - двох росіян і одного українця, які зникли після аварії біля берегів східного Криму судна «Василий», тимчасово припинений у морі через темноту, роботи на березі продовжуються.

«У зв`язку із настанням темного часу доби о 19-й годині пошукові роботи на морі тимчасово припинені», - йдеться у прес-релізі кримського управління МНС.

У нічний час пошук по береговій смузі від мису Чауда до мису Такіль вестимуть підрозділи МНС Криму.

Не знайдені росіянин-капітан судна та його помічники.

Суховантажне судно, на борту якого знаходилися 13 моряків - десять громадян Росії і троє українців, затонуло в територіальних водах України у понеділок рано вранці.

Судно «Василий» перевозило близько 3 тисяч тонн металобрухту. Воно йшло з Одеси до Грузії під прапором Монголії.

Врятовані 7 громадян Росії і 2 громадян України. Вдень знайшли тіло моряка-росіянина. Врятованих доставили до керченських лікарень для обстеження.