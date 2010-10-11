Майже 180 корупціонерів притягнуто до відповідальності в Криму

33 порушники антикорупційного законодавства притягнуто до кримінальної відповідальності в січні-вересні 2010 року в Криму, адміністративне покарання призначене 146-ти, повідомила прес-служба прокуратури.

За 9 місяців суди регіону ухвалили обвинувальні вироки у 30 кримінальних справах про злочини з ознаками корупції.

«У скоєні корупційних дій визнано винними 33 особи, серед яких 15 працювали в органах внутрішніх справ, 11 обіймали посади в органах місцевої влади і самоврядування, 3 - в податкових інспекціях, 2 - в МНС», - сказано в прес-релізі.

Серед викритих в корупційних діях був 21 хабарник.

Загалом цього року слідчі прокуратури направили до суду 51 справу про злочини з ознаками корупції, якими завдано збитки на суму більше 4 млн. грн. 2,3 млн. грн. вже вдалося відшкодувати.

За дев`ять місяців 2009 року в Криму за корупцію до кримінальної відповідальності було притягнуто 49 порушників, адміністративне покарання було призначене 131-му.