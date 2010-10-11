Будівельники вимагали гроші у ЧФ РФ

Близько 60 працівників інженерно-будівельних частин будівельного управління Чорноморського флоту Міноборони Росії пікетували адміністративну будівлю цієї установи в Севастополі з вимогою виплатити заборгованість із зарплати.

Пікетники тримали в руках плакати «Нас обікрало МО Росії!», «Російська воєнщина влаштовує геноцид севастопольців», «Путін, віддай нашу зарплату».

За їх словами, у багатьох борги із зарплати з листопаду 2008 року, за цей період вони одержали безліч «відписок» з боку командування ЧФ РФ, правоохоронних органів, з приймальні президента РФ.

Активістів турбує, що зараз йде процес банкрутства підприємства (на адміністративній будівлі підприємства замість вивіски «Будівельне управління ЧФ МО РФ» вже висить табличка «Інженерно-будівельні частини ЧФ РФ»), тому вони зайнялися підготовкою до проведення акцій протесту, аж до голодовки.

Крім того, учасники пікету заявили про свій намір звернутися по допомогу до голови севастопольської адміністрації Валерія САРАТОВА.

З будівлі до пікетників ніхто не вийшов.

САРАТОВ на брифінгу заявив, що має намір підняти проблемне питання в ході робочої зустрічі з командуючим ЧФ РФ віце-адміралом Володимиром КОРОЛЬОВИМ.

«Будемо думати, як виходити з цієї ситуації», - сказав він.

«Заборгованість по будівельному управлінню - 10 млн. грн. Безвихідь питання полягає у тому, що сьогодні це підприємство нічим вже не володіє. Ось ця неврегульованість до кінця господарських відносин російського флоту і Севастополя в цьому позначається. Тому що земля знаходиться в оренді у Росії, а все майно, яке знаходиться на цій землі, є українським», - додав САРАТОВ.