Кандидата в мери Сімферополя побили та забрали атлас міста

Міліція проводить перевірку за фактом завдання 11 жовтня тілесних ушкоджень кандидату в мери Сімферополя від партії «Єдиний центр» Леоніду ГРИГОР’ЄВУ, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

ГРИГОР’ЄВ заявив правоохоронцям, що інцидент стався у другій половині дня понеділка, коли він прямував до мерії Сімферополя для подачі скарги на одного з кандидатів на пост міського голови.

«У коридорі на другому поверсі біля залу засідань до нього підійшов знайомий і запропонував вийти на вулицю обговорити деякі питання. Вийшовши на крильце міської ради, заламав йому руку. Через певний час до них підбіг другий чоловік і заламав ГРИГОР’ЄВУ другу руку. Кандидат почав кричати і кликати на допомогу, чинити нападникам опір», - зазначається у прес-релізі.

Потім чоловік отримав удари по обличчю і тілу. ГРИГОР’ЄВ спробував зателефонувати до міліції, однак нападники відібрали у нього мобільний телефон.

До групи підійшов ще один знайомий ГРИГОР’ЄВА і зажадав, щоб той написав три заяви: про те, що він відкликає свої скарги, про те, що виходить з партії, і про те, що відкликає свою кандидатуру в мери.

«Також у нього було відібрано п`ять скарг, написаних на одного з кандидатів на пост міського голови, зареєстровані у міській комісії, «Кодекс про адміністративний судовий устрій», атлас Сімферополя, закон України «Про вибори до місцевих рад», постанову ЦВК у друкованому варіанті», - зазначається у прес-релізі.

Нападники віддали ГРИГОР’ЄВУ мобільний і зникли.

Кандидату в мери видано направлення для проходження судово-медичної експертизи.

«За висновком експертизи буде ухвалене рішення згідно із законодавством про порушення кримінальної справи, або про відмову у порушенні справ», - повідомила прес-служба міліції Криму.

Міська виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Сімферополя 12 осіб, з яких четверо, зокрема ГРИГОР’ЄВ, - тимчасово ніде не працюють.