"Король самозахоплень" отримав 4 роки баланди

Представника громадської організації «Авдет» Даніяла АМЕТОВА, який балотується в депутати кримського парламенту, засуджено до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у завданні тілесних ушкоджень співробітнику міліції на вулиці Балаклавській у Сімферополі, де в 2007 році сталося зіткнення через землю.

«Центральний райсуд Сімферополя сьогодні ухвалив вирок - 4 роки. АМЕТОВА обвинувачують у завданні тілесних пошкоджень міліціонеру», - повідомив УНІАН телефоном прес-секретар «Авдету» Наріман ПОТЕЛОВ.

Двічі у 2007 році на Балаклавській відбувалися зіткнення між людьми, що самовільно захопили 2,6 га землі, і групою осіб, які від імені фірми «Олві-Крим» намагалися ліквідовувати самозахоплення.

АМЕТОВ має намір оскаржити рішення суду.

ПОТЕЛОВ вважає це рішення пов`язаним з місцевими виборами - АМЕТОВ є кандидатом в депутати парламенту автономії від СПУ в одномандатному окрузі у Джанкойському районі.

Кримська організація Соцпартії називає рішення суду політичним замовленням.

«Деяким політичним силам не вигідно, щоб АМЕТОВ балотувався кандидатом у депутати і був у епіцентрі політичних подій. Їм вигідно, щоб самозахоплення в Криму тривали, їм вигідно роздмухувати міжнаціональну ворожнечу в Криму, їм вигідно, щоб АМЕТОВА вважали «королем самозахоплень». Останні заяви АМЕТОВА про те, що він надалі має намір вирішувати земельні питання цивілізованим і законним шляхом, тому і йде у владу від Соціалістичної партії України, не вигідні певним політичним силам, оскільки у такому разі АМЕТОВ стає їх прямим конкурентом на виборах», - заявив реском.