Оповідання Льва Толстого відправили в космос

Книгу російського письменника Льва Толстого «Севастопольські оповідання», вручену представникові «Роскосмоса» у вересні в Севастополі, доставлено на космічний корабель «Союз» і вручено космонавтові Федору ЮРЧИХІНУ, повідомив журналістам голова севастопольської адміністрації Валерій САРАТОВ.

У грудні космонавт має повернутися на землю і привезти книгу до Москви вже з печаткою Міжнародної космічної станції.

Після цього «Роскосмос» планує передати книгу до Севастополя.

Незвичайний проект приурочено до сторіччя від дня смерті Толстого.

До глави «Роскосмоса» Анатолія ПЕРМІНОВА в травні на виставці в Парижі підійшла праправнучка великого письменника, графиня ТОЛСТАЯ з пропозицією до роковин від дня смерті Льва Миколайовича відправити до космосу його книгу, розповів представник «Роскосмоса» Олександр ОСТРОВСЬКИЙ у вересні в Севастополі. Вибрано було «Севастопольські оповідання».