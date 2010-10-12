Порушено справу за фактом загибелі судна "Василий"
Корабель вчасно не сховався від шторму
Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки руху водного транспорту, що спричинило загибель людей», через затоплення судна «Василий» з 13 моряками на борту, повідомила прес-служба прокуратури Криму.
«Василий затонув біля берегів Керчі в територіальних водах України рано вранці 11 жовтня. Судно під прапором Монголії перевозило близько 3 тисяч тонн металобрухту з України до Грузії. Загинув боцман - громадянин Росії. Врятовано 9 членів екіпажа - 7 росіян і 2 українців. Ведуться пошуки ще трьох: капітана-росіянина і двох його помічників - громадян РФ і України.
Прокуратура заявляє, що суховантажне судно вчасно не сховалося від шторму.
Ведеться слідство.