Порушено справу за фактом загибелі судна "Василий"

Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «порушення правил безпеки руху водного транспорту, що спричинило загибель людей», через затоплення судна «Василий» з 13 моряками на борту, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Василий затонув біля берегів Керчі в територіальних водах України рано вранці 11 жовтня. Судно під прапором Монголії перевозило близько 3 тисяч тонн металобрухту з України до Грузії. Загинув боцман - громадянин Росії. Врятовано 9 членів екіпажа - 7 росіян і 2 українців. Ведуться пошуки ще трьох: капітана-росіянина і двох його помічників - громадян РФ і України.

Прокуратура заявляє, що суховантажне судно вчасно не сховалося від шторму.

Ведеться слідство.