"Батьківщина" розраховує одержати 6% на виборах у Севастополі

Севастопольська міська партійна організація всеукраїнського об`єднання «Батьківщина» розраховують одержати на місцевих виборах 6% голосів, заявив на прес-конференції в Севастополі перший заступник лідера міської парторганізації Микола ІВАНЮК.

«Завдання, яке ми ставимо на майбутніх виборах, позбавлене ілюзій. Враховуючи симпатії севастопольців, ми плануємо зібрати ті голоси, які були віддані на попередніх виборах за кандидата в президенти Юлію ТИМОШЕНКО - це традиційні для БЮТ близько 6% голосів», - сказав він.

ІВАНЮК також зазначив, що сьогодні «Батьківщина» «перебуває в реальній, а не декларативній опозиції, тому перебуває в достатньо складному становищі», оскільки, за його твердженням, «з боку влади на БЮТ чиниться і політичний, і адміністративний, і юридичний тиск».

Крім того, заступник голови парторганізації повідомив про заплановане проведення політичною силою паралельного підрахунку голосів.