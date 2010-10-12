В списках партій у бюлетені на виборах Севастополя не буде №13

У бюлетені на виборах до міськради Севастополя в списках партій не буде 13-го номера, повідомив УНІАН голова севастопольської міської виборчої комісії Валерій МЕДВЕДЄВ.

За його інформацією, таке рішення ухвалене на засіданні комісії, що відбулося у відповідь на звернення міської організації Соціалістичної партії України, якій за жеребом дістався 13-й номер.

«13-го номера просто не буде, за цифрою «12» відразу слідує цифра «14» (у СПУ буде якраз 14-й номер)», - сказав МЕДВЕДЄВ.

Перед засіданням комісія зверталася за роз`ясненнями до Центрвиборчкому і одержала «добро».

За інформацією МЕДВЕДЄВА, всього до бюлетеня буде внесено 34 партії.

За 38 мажоритарними округами зареєстровано 510 кандидатів у депутати міськради.