13 жовтня оголошено днем жалоби

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив середу, 13 жовтня, днем жалоби в Україні через загибель 42 людей в зіткненні автобуса з локомотивом в Дніпропетровській області.

Аварія сталася у вівторок на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією. За уточненими даними, в автобусі перебувала 51 особа, з них 42 - загинули.

Згідно з указом ЯНУКОВИЧА, в день жалоби буде приспущено державний прапор на будівлях і спорудах органів влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій по всій країні, а також на зарубіжних дипломатичних установах України.

Також в Україні буде відмінено розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено зміни до програм теле- і радіопередач.