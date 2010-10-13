У Джарти є план на $10 млрд

Рада міністрів Криму за дорученням президента України Віктора ЯНУКОВИЧА затвердила проект державної програми «Розвиток транспортно-дорожнього комплексу Автономної республіки Крим», розрахованої на 2011-2020 роки, повідомила прес-служба уряду.

На реалізацію програми потрібно 81 млрд. грн. «У проекті заплановано, що 53 млрд. грн. надасть бюджет України, решта коштів надійде з позабюджетних джерел (26,5 млрд. грн.), бюджету Криму (441 млн. грн.) і місцевих бюджетів (423 млн. грн.)», - йдеться в прес-релізі.

Програма припускає, що до 2020 року в Криму буде збудовано понад 152 кілометри нових автомобільних доріг.

Планується також ремонт усіх кримських доріг загальною довжиною 6 тисяч кілометрів. Реконструкція і модернізація торкнеться понад 600 кілометрів дорожньої мережі, зокрема дороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Бахчисарай-Севастополь.

Також передбачається купити 369 нових тролейбусів і 30 трамваїв, прокласти в Євпаторії 20 кілометрів сучасних безшумних трамвайних колій і створити новий трамвайний маршрут від селища Заозерне до аквапарку, завдовжки 41 кілометр. Крім того, два нові тролейбусні маршрути мають з`явитися в Керчі.

Розділ програми, присвячений морському транспорту, передбачає перенесення вантажної частини Євпаторійського морського торгового порту на озеро Донузлав, де буде створена інфраструктура для прийому вантажних поромів і збудований контейнерний термінал. У порту Феодосії після реалізації програми з`явиться новий глибоководний причал, покинутий Камиш-Бурунський порт буде відновлений, мол Керченського порту стане довший на 180 метрів.

Значна частина проекту програми присвячена розвитку в Криму інфраструктури круїзного і яхтового туризму. Передбачається, зокрема, провести реконструкцію морського вокзалу в Евпаторії із створенням на території порту сучасною яхтовою марины. Стоянки для яхт (всього 11) будуть обладнані також в Судаку, Гурзуфе, Алупці, на території Массандровського портового пункту в Ялті і інших прибережних регіонах Криму.

Програма передбачає також відновлення Керченського аеропорту і розвиток повітряного повідомлення усередині Криму. У сімферопольському аеропорту буде реконструйований аеродромний комплекс і побудований новий аеровокзал.

У Сімферополі з`явиться також приміський залізничний вокзал і автовокзал.

«Плани масштабні, але у нас є реальна можливість утілити програму в життя, тому що бажання розвивати Крим є у всієї вертикалі влади, починаючи з президента», - сказав кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.

Він повідомив, що якщо програма буде схвалена центральними органами влади України, то керівництво Криму готове виконати велику частину наміченого протягом п`яти найближчих років.