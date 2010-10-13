У Криму ліквідували 13 банд

Правоохоронні органи Криму в січні-вересні ліквідували в регіоні 13 організованих злочинних груп, в які входили 50 чоловік і за якими числилися 120 злочинів, повідомила прес-служба прокуратури.

«Так, з виявлених цього року угруповань, вісім діяли протягом року, три – майже два роки, дві вирізнялися особливою обережністю, проіснувавши досить тривалий час», - йдеться в прес-релізі.

Члени ОЗГ поширювали наркотики, незаконно одержували кредити, промишляли сутенерством, підробляли марки акцизного збору і відомі бренди побутової хімії, займалися фіктивним підприємництвом.