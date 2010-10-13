Уряд Криму відмінив виділення 76 га землі біля моря під дачі

Рада міністрів Криму відмінила 14 розпоряджень державної адміністрації Сакського району про виділення біля моря приватним особам під будівництво дач близько 750 земельних ділянок загальною площею 76,3 гектара.

Незаконні рішення в грудні 2009 року прийняв попередній склад адміністрації, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Дані розпорядження Сакської районної державної адміністрації прийнято з порушенням вимог чинного земельного законодавства в частині перевищення повноважень РДА щодо розпорядження земельними ділянками», - йдеться в пояснювальній записці до постанови Радміну.

Республіканський комітет із земельних ресурсів направить матеріали про порушення в органи прокуратури для реагування.

«Часи, коли землю в Криму можна було незаконно роздати або незаконно одержати, минули. Горе-керівники, які сподівалися, що боротьба із земельною вакханалією продовжиться два-три місяці, помилилися. Ми продовжуватимемо цю роботу, доки не відновимо законність у земельній сфері», - сказав кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ.