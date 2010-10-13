Інспектор ДАІ загинув в аварії в Криму (фото)

Інспектор дорожньо-патрульної служби загинув у вівторок в аварії в Криму, повідомила прес-служба ДАІ.

"Водій автомобіля "БМВ", рухаючись у напрямку Алушти, на заокругленні дороги намагаючись уникнути наїзду на пішохода, який переходив проїзну частину дороги по пішохідному переходу, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ГАЗ. Водій іномарки - інспектор від отриманих травм загинув на місці події", - йдеться в прес-релізі.

Пасажирка "БМВ" отримала тяжкі тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Фото прес-служби ДАІ Криму