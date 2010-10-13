Опитування: 83% українців незадоволені економічною ситуацією

83% українців незадоволені економічною ситуацією в Україні у поточному році, а 60% - політичною, про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний дослідник міжнародної фундації з виборчих систем (IFES) Ракеш ШАРМА, презентуючи результати дослідження “Ставлення українців до адміністрації ЯНУКОВИЧА і державних справ в Україні”.

Задоволені економічною ситуацією в державі лише 11%, не визначились - 6% опитаних.

Політичною ситуацією задоволені 29% опитаних, 11% - не визначилися.

Водночас соціологи звертають увагу на те, що порівняно з 2009 роком, кількість незадоволених зменшилася. Так, у 2009 році станом економіки були незадоволені 96% українців, а політичною ситуацією - 92%.

Зовнішня політика є єдиною сферою, якою українці більше задоволені (41%), ніж незадоволені (37%). 22% респондентів не визначилися. Незадоволення зовнішньою політикою суттєво скоротилося порівняно з 2009 роком, коли незадоволеність зовнішньополітичною ситуацією висловлювали 71% респондентів.

Дослідження продемонструвало, що інфляція зараз викликає більшу занепокоєність суспільства, оскільки її згадували 75% українців як одну із найбільш серйозних проблем, з якими стикається Україна, порівняно із 58% респондентів у 2009 році. Серйозну занепокоєність висловлювали також щодо інших проблем: безробіття (56%), бідності (51%), корупції (37%).

Політичні проблеми у поточному році викликають менше занепокоєння - політичні чвари згадували лише 11% опитаних, загальну політичну нестабільність - 7%, а проблеми у відносинах з Росією - 3%.

53% вважає, що економічна ситуація у країні стала гіршою, порівняно із попереднім роком, 30% вважають, що ситуація залишилась такою ж і лише 10% вважають, що вона змінилась на краще, а 7% респондентів не визначились з цього питання.

91% українців вважає, що корупція дуже розповсюджена або скоріше розповсюджена в Україні.

Більш як половина українців не побачили змін в інших сферах, таких як: повага до прав громадян (54%), боротьба з корупцією (51%) та повага до свободи преси (49%). Більше третини українців вважають, що поліпшились відносини з країнами Заходу (34%) та політична стабільність у країні (29%).

Найбільше поліпшення вбачають у відносинах з Росією, на таке вказують 65% респондентів.

Польовий етап цього останнього дослідження проводився 8-20 вересня і охоплював 1519 респондентів по всій території України. Вибірка дослідження включала національну вибірку у 1269 респондентів, а також додаткову вибірку у 125 респондентів для Києва та у 125 респондентів для АР Крим. Дані зважувались за регіонами, віком, релігійною належністю, віком і статтю, щоб забезпечити репрезентативність для національного розподілу дорослого (18+) населення України. Похибка для вибірки становить плюс/мінус 2,6%.

Польові дослідження та обробку даних проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Дослідження фінансувалось Агентством міжнародного розвитку США (USAID).