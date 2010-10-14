29 співробітників ЧФ РФ оголосили голодування

29 співробітників «172-го окремого конструкторсько-технічного бюро Чорноморського флоту Міністерства оборони РФ», 22 з яких - громадяни України, оголосили безстрокове голодування на знак протесту проти невиплати заробітної платні, повідомила севастопольська регіональна державна телерадіокомпанія.

За півтора роки підприємство заборгувало своїм співробітникам майже 2 млн. 200 тис. грн.

Профспілковий лідер трудового колективу Людмила НАКВАСІНА повідомила в інтерв`ю ТРК що, профком, командування флоту і керівництво міста повідомляли про ситуацію, яка склалася, в багато російських і українських інстанцій, але відповіді не отримали.

«Сам командувач написав кілька листів, глава міста Валерій САРАТОВ написав 8 листів, і сам особисто звертався до президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА, але поки що жодного рішення немає», - сказала вона.

Співробітники бюро стверджують, що рік тому їх попередили в Міністерстві оборони Росії, що невдовзі підприємство буде ліквідовано, проте офіційних документів людям не показують.

Телерадіокомпанія також повідомила, що керівництво підприємства від коментарів відмовляється.