Суд заарештував мера Лівадії

Центральний райсуд Сімферополя 13 жовтня взяв під варту звинувачуваного в незаконному розпорядженні одним гектаром землі Ялтинського гірничо-лісового заповідника мера південнобережного селища Лівадія Анатолія МАМИКІНА, повідомила в четвер прокуратура Криму.

«Із земель об`єкту природно-заповідного фонду було незаконно вилучено під забудову майже гектар землі, чим державі завдано збитків на суму 1,1 млн. грн. Під час розслідування даної кримінальної справи встановлено також епізод зловживання владою посадовцем при укладенні договору оренди пляжу, внаслідок чого через заниження розміру орендної плати інтересам громади завдано збитків на суму майже 600 тис. грн.», - відзначило наглядове відомство.

За останні два тижні правоохоронці затримали мерів Алупки Андрія ХАРИТОНОВА (за підозрою в незаконній передачі у приватну власність 6 земельних ділянок загальною площею 0,06 га, що перебувають у користуванні санаторію імені Боброва), Алушти Володимира ЩЕРБИНУ (за підозрою в перевищенні службових повноважень) і селища Лівадія МАМИКІНА.

Київський райсуд Сімферополя 8 жовтня вирішив заарештувати ХАРИТОНОВА.

Центральний райсуд Сімферополя 11 жовтня продовжив ЩЕРБИНІ термін перебування під вартою.