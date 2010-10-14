Суд скасував вилучення 15 га землі "Масандри"
15:20, 14 жовтня 2010Крым
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Рішення прийняла міськрада Ялти
Господарський суд Криму задовольнив позов прокуратури про визнання недійсним рішення Ялтинської міської ради, яким було припинено право користування 14,9 га землі державному підприємству «Гурзуф», що входить в структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра».
Суд підтвердив доводи наглядового відомства про те, що рішення ялтинських чиновників суперечить законодавству.
«Місцеві органи влади не мають повноважень з розпорядження державними землями», - говориться в прес-релізі кримської прокуратури.
Міськрада вирішила вилучити землю два роки тому.
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