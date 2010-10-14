Суд скасував вилучення 15 га землі "Масандри"

Рішення прийняла міськрада Ялти

Господарський суд Криму задовольнив позов прокуратури про визнання недійсним рішення Ялтинської міської ради, яким було припинено право користування 14,9 га землі державному підприємству «Гурзуф», що входить в структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра». Суд підтвердив доводи наглядового відомства про те, що рішення ялтинських чиновників суперечить законодавству. «Місцеві органи влади не мають повноважень з розпорядження державними землями», - говориться в прес-релізі кримської прокуратури. Міськрада вирішила вилучити землю два роки тому.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter