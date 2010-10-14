Слідство шукає мера Гурзуфу

Генеральна прокуратура України взяла під контроль розслідування порушеної минулого тижня прокуратурою Криму кримінальної справи щодо мера південно-бережного селища Гурзуф Віктора ГАМАЛЯ, підозрюваного у зловживанні службовим становищем і внесенні явно неправдивих відомостей в офіційні документи при передачі в оренду земельної ділянки, повідомила прес-служба ГПУ.

«На даний час вживаються заходи зі встановленню місця перебування підозрюваного. Тривають необхідні слідчі дії», - зазначається у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Прокуратура 8 жовтня порушила справу щодо мера Гурзуфу за підозрою в незаконному виділенні 1,3 га землі комерційній структурі під виглядом зберігання плавзасобів. Фактично на ділянках будується житловий комплекс площею 65 тис. квадратних метрів. Мер, за даними прокуратури, необґрунтовано занизив орендну платню за користування ділянками.

Нагадаємо, за останні два тижні затримані мери Алупки, Алушти, Лівадії.

Прокуратура закликає журналістів і політиків не пов`язувати з місцевими виборами діяльність правоохоронців з виявлення і попередження злочинів у сфері земельних відносин у Криму.