Ленін отримав в голову в Криму
16:22, 14 жовтня 2010Крым
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Комуністи: фашизм!
Комуністи заявляють про руйнування пам`ятника Володимиру Леніну в кримському селі на заході півострова.
«Під покривом ночі 14 жовтня в селі Красна Поляна Чорноморського району здійснено варварами фашистське дійство - зруйновано пам`ятник Леніну», - говориться в заяві бюро кримського рескому Компартії.
«Кувалдою розбито бюст Володимира Ілліча. Райком партії звернувся до міліції. Слідство йде», - сказав другий секретар рескому Юрій АКСЮТІН.
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