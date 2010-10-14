Ленін отримав в голову в Криму

Комуністи: фашизм!

Комуністи заявляють про руйнування пам`ятника Володимиру Леніну в кримському селі на заході півострова. «Під покривом ночі 14 жовтня в селі Красна Поляна Чорноморського району здійснено варварами фашистське дійство - зруйновано пам`ятник Леніну», - говориться в заяві бюро кримського рескому Компартії. «Кувалдою розбито бюст Володимира Ілліча. Райком партії звернувся до міліції. Слідство йде», - сказав другий секретар рескому Юрій АКСЮТІН.

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