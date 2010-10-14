Кияни взнали про "паханат" Джарти

Невідомі люди в четвер у Києві біля станцій метро роздавали фальшивий спецвипуск газети ”Комерсант”, присвячений голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ, пише ”Український тиждень”.

”Газета має шапку і вихідні дані московської редакції ”Комерсанта”, налічує 4 сторінки А-3 формату. Окрім кількох невеликих публікацій головне місце випуску займає текст під назвою ”Крымский паханат”. Публікація насичена фразами на зразок ”нельзя возражать паханам ДЖАРТЫ”, ”ушлый человек. Сам себе хозяин. Абсолютно не терпящий всяких там крымчан”. ”Его, скорее, нужно было отправить в какой-нибудь Галицкий регион - во Львов или в Тернополь, чтобы он там все разрушил”, - пише видання.

Головною ідеєю випуску є те, що ДЖАРТИ замінив усіх кримських фахівців макіївськими, створивши таку систему, що відтепер з кожного бізнесу потрібно платити особисто йому. Тим часом ”на протяжении пяти мрачных оранжевых лет крымчане буквально выстрадали себе право на особый статус в новой Украине”, стверджує невідомий автор статті.

Головний редактор газети ”Комерсант-Україна” Андрій ГОГОЛЄВ повідомив ”Українському тижню”, що він ще фальшивки не бачив, однак йому повідомили - така ж газета розповсюджується і у Криму. Розслідуванням цього ”чорного піару” буде займатись київська, а не московська редакція. Рішення про це буде прийнято, як тільки журналісти ознайомляться з текстом.