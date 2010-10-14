Азаров порівняв Чорноморський флот з Гібралтаром

Влада України при ухваленні політичних рішень не радиться з владою Росії, заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в Брюсселі на конференції, організованій групою Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європарламенту на тему відносин з Україною, передає УНІАН.

«Маю вам відверто сказати: не радимося. Не було жодного випадку, аби президент Росії чи прем`єр-міністр Росії зателефонували або при зустрічі сказали, що от ви, будь ласка, не робіть таких чи таких кроків. Такого не було. Всі рішення Україна приймає абсолютно самостійно», - сказав АЗАРОВ.

Він наголосив, що відносини між Україною і Росією будуються на принципах взаємоповаги.

Також прем`єр відзначив, що розміщення бази Чорноморського флоту РФ на території України також не впливає на політику України. «Важко уявити, який вплив ця база має на нашу політику. Зникаючий, малий, якщо не сказати, жодного. Я поставлю приклад Гібралтару: він має якийсь вплив на політику Іспанії? Я думаю, що такий самий приблизно вплив має база в Севастополі», - сказав АЗАРОВ.