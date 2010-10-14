Прокуратура вимагає через суд погасити борги на підприємстві ЧФ РФ

Військова прокуратура Північно-Кавказького військового округу направила позов до суду про стягнення зі «172-го дослідно-конструкторського технічного бюро Чорноморського флоту Росії» більш як 8 мільйонів рублів заборгованості працівникам підприємства, повідомила прес-служба відомства.

У прес-релізі говориться, що військовий прокурор гарнізону Андрій ШЕСТАКОВ 13 жовтня провів зустріч з працівниками федерального державного унітарного підприємства у зв`язку з протестними акціями через борги із зарплати.

«Командуванню Чорноморського флоту внесено подання з вимогою негайно усунути порушення прав працівників. На користь останніх військовою прокуратурою до суду направлена позовна заява про стягнення з підприємства заборгованості. Крім того, працівникам, які виявили бажання захищати свої права самостійно, надана правова допомога в підготовці додаткових позовних вимог», - повідомила прокуратура.

Через неналежне виконання посадових обов`язків начальником «172-го ДКТБ» прокуратура направила до слідчих органів матеріали для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

29 співробітників 172-го окремого конструкторсько-технічного бюро ЧФ РФ, 22 із яких - громадяни України, оголосили безстрокову голодовку на знак протесту проти невиплати зарплати, повідомила в середу севастопольська телерадіокомпанія.