Рибколгосп Керчі заборгував 2,5 млн. грн. працівникам

Прокуратура Керчі порушила кримінальну справу за фактом невиплати 2,5 млн. грн. заробітної плати працівникам риболовецького колгоспу.

«Протягом останнього року за наявності коштів на рахунках працівникам не виплачували заробітну плату, при цьому керівництво колгоспу намагалося це приховати, занижуючи суми боргу в звітах», - йдеться в прес-релізі прокуратури Криму.

Порушення виявлено в ході прокурорської перевірки.

Ведеться слідство.