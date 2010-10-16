Репатріанти одержали 50 квартир

Репатріанти, які більш як 15 років стояли у черзі на житлі, одержали 50 квартир у новому п`ятиповерховому будинку в кримському місті Саки, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Квартири обладнані газовими плитами і сантехнікою, кімнати обклеєні шпалерами, кухні і ванні кімнати оздоблені кахлем, у приміщеннях встановлені міжкімнатні двері, на вікнах - склопакети.

«Через місяць ми здамо в експлуатацію ще один 40-квартирний будинок у цьому місті. Наступного року плануємо почати будівництво нового 180-квартирного будинку і школи», - сказав кримський прем`єр Василь ДЖАРТИ після вручення ключів від квартир у новому будинку.

Він також відзначив, що Радмін Криму і Кабінет міністрів України продовжують за дорученням президента Віктора ЯНУКОВИЧА розробляти державну програму будівництва житла для раніше депортованих громадян.

«Думаю, до кінця року програма буде готова. Зараз ми прагнемо з`ясувати, скільки людей потребує житла, скільки коштів потрібно, щоб його побудувати, скільки землі потрібно виділити, щоб розв`язати цю проблему і припинити самозахоплення», - сказав ДЖАРТИ.