Люди Тимошенко та Грача провели в Криму мітинг за чесні вибори

Прихильники Компартії, ПСПУ, партій «Батьківщина», «Справедливість», Народного Руху України та кілька активистів Союзу лівих сил провели в Сімферополі мітинг проти фальсифікацій результатів місцевих виборів 31 жовтня, які, на їх думку, готує Партія регіонів.

За даними співробітників міліції, які стежили за громадським порядком, акція на головній площі міста зібрала до 700 чоловік, організатори стверджують, що в мітингу взяли участь не менш як 1,5 тисяч.

«Над нашою малою, але дуже значущою Батьківщиною нависла біда. Біда повинна згуртувати всіх нас. Ми повинні були об`єднатися всі разом заради одного - заради Криму і заради того, аби вибори були чесними», - сказав лідер кримських комуністів, депутат Верховної Ради України Леонід ГРАЧ.

«Вони намагаються сьогодні позбавити нас останнього права - права обирати собі владу, вони підготували тотальну фальсифікацію, саме тому ми - такі різні - об`єднуємо свої зусиллі, аби залишилося майбутнє у нашої країни, заради того, аби ця брехлива влада не залишилася тут назавжди», - сказав лідер кримської «Батьківщини», депутат Андрій СЕНЧЕНКО.

Активісти виступали під прапорами своїх партій і тримали транспаранти: «Фальсифікаторам - нуль мандатів!», «Ми за Крим кримський, а не донецький!», «Скажи ні джартизму!», «Не валяй дурня, голосуй за земляка!», «Фальшиві вибори - фальшива влада!».

«Для влади місцеві вибори - можливість добудувати систему вичавлювання останніх соків з країни, можливість всю країну підпорядкувати меті збагачення кланів, яким сьогодні належить влада. Для нас з вами, громадян, вибори - можливість сказати Партії регіонів ні, можливість змінити ситуацію на краще! Закликаємо кримчан на знак протесту проти грабіжницької соціальної й економічної політики влади не дати жодного голосу за Партію регіонів і її представників», - йдеться в спільній заяві учасників мітингу.